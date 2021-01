Ca urmare a Brexit-ului, muzicienii nu se mai pot deplasa liber intre Regatul Unit si Uniunea Europeana pentru turneele lor in lipsa unui acord in acest sens intre Londra si Bruxelles, provocand proteste ale artistilor, printre care Thom Yorke si Dua Lipa, relateaza AFP. Downing Street a dat asigurari luni ca a formulat propuneri catre UE pentru a ajunge la un "acord ambitios privind deplasarile temporare pentru calatorii de afaceri care ar acoperi si muzicienii". "Uniunea Europeana a refuzat", a declarat un purtator de cuvant al premierului britanic Boris Johnson. Reactia Downing Street are loc…