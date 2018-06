Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni in funcția de ministru de interne pe Sajid Javid, in condițiile in care fosta deținatoare a portofoliului și-a dat demisia din cauza scandalului legat de tratamentul unor rezidenți caraibieni, declarați imigranți ilegali, transmite Reuters.

- Ministerul britanic de Interne a anuntat, duminica, masuri pentru a incerca sa stopeze criminalitatea, in special atacurile cu cutite si acid, pe fondul cresterii numarului de crime in capitala, informeaza France Presse. Numarul de omucideri a crescut cu 40% in Londra in ultimii trei ani.…

- Cei 23 de diplomați din Federația Rusa se pregatesc astazi sa paraseasca Marea Britanie, dupa ce au fost expulzați din țara pe marginea cazului de otravire a fostului spion rus, Serghei Skripal și a fiicei lui. Mașini diplomatice și furgonete au fost surprinse in fața Ambasadei in Londra.

- Concernul Unilever, grup cu 170.000 de angajati pe plan mondial, a anuntat ca renunta la sediul social din Londra si se mura cu totul la Rotterdam, miscarea fiind o lovitura pentru guvernul britanic care pregateste Brexit-ul. Grupul agro-alimentar si de cosmetice avea doua sedii sociale, unul in Marea…

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…