- Boris Johnson a facut anuntul in timpul unei conferinte de presa tinute in Downing Street 10, invitandu-i practic pe muncitorii din UE sa revina in Regat. "Ce as vrea sa le spun prietenilor mei italieni, italieni care au trait si muncit in Marea Britanie si care acum vor sa se intoarca, le spun…

- Violentele au avut loc in fata biroului premierului britanic Boris Johnson, la Downing Street. Protestatarii au aruncat cu diverse obiecte in fortele de ordine. Citeste si Proteste de amploare pe strazile Parisului. Manifestantii reclama brutalitatea politistilor impotriva persoanelor de…

- Laywin Kurzawa, fundașul stanga al roș-albaștrilor, a fost unul dintre cei 20.000 de parizieni care au protestat impotriva violenței poliției, dupa uciderea lui George Floyd CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul…

- Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a fost criticat marti de oameni politici si experti in sanatate dupa ce mii de demonstranti s-au adunat luni in centrul orasului pentru o manifestatie antirasism in care au incalcat regulile de distantare sociala introduse pentru limitarea raspandirii noului…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Seful securitatii interne din Hong Kong, John Lee, a avertizat luni impotriva 'terorismului in crestere' din fosta colonie britanica, la o zi dupa ce politia a dispersat in forta manifestantii pentru democratie si a efectuat arestari, transmite Reuters. Protestatarii au iesit in strada cu miile,…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…