- Republica Moldova a reușit sa organizeze Summitul Comunitații Politice Europene admirabil, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Janis Mazeiks, in cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. In ceea ce privește lansarea negocierilor pentru aderare, oficialul european a precizat…

- Tarifele la roaming intre Republica Moldova si Uniunea Europeana vor incepe sa scada de la 1 ianuarie 2024, informeaza miercuri un comunicat al guvernului de la Chisinau. "Ma bucur sa anunt ca tara noastra si Uniunea Europeana au semnat, astazi (miercuri - n.r.), un Acord de liberalizare a roamingului.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat incheierea unui acord cu Uniunea Europeana de liberalizare a tarifelor de roaming. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa comune cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul va intra in vigoare de la 1 ianuarie…

- Republica Moldova și Uniunea Europeana au semnat miercuri un nou acord de liberalizare a tarifelor de roaming, a declarat șefa statului, Maia Sandu, care susține o conferința de presa alaturi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Acordul prevede scaderea tarifelor pentru serviciile…

- Republica Moldova a semnat astazi cu Uniunea Europeana un acord de liberalizare a tarifelor pentru serviciile de roaming, a anunțat președintele Maia Sandu in cadrul conferinței de presa susținute astazi in comun cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul prevede scaderea tarifelor…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu Gert Jan Koopman, directorul general al Direcției Generale Vecinatate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) a Comisiei Europene, aflat in vizita de lucru la Chișinau. Oficialii au discutat despre progresele facute de Republica Moldova in domeniile…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) ține zilnic legatura cu Comisia Europeana, iar in luna iunie urmeaza sa fie transmis un nou set de actualizari pe procesul de reforme realizate de autoritațile de la Chișinau. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Nicu Popescu, ministru de…

- Șefa statului Maia Sandu a discutat luni, 27 martie, cu William Massolin, care iși incheie misiunea de șef al Oficiului Consiliului Europei in Republica Moldova, comunica MOLDPRES . Serviciul prezidențial de presa a relatat pentru agenție ca președintele le-a mulțumit lui William Massolin și echipei…