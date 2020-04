Mazda lanseaza primul model electric de serie: MX-30 Primul model electric de serie Mazda, MX-30, se prezinta cu o serie impresionanta de dotari incepand de la versiunea standard.



Mazda a anuntat toate variantele de echipare pentru MX-30 si pachetele ce pot fi adaugate, doritorii avand la dispozitie un nivel ridicat de personalizare.



Pe langa atributul cheie, de a oferi soferului aceleasi senzatii ca intr-o masina cu motor cu ardere interna, Mazda MX-30 etaleaza o versiune specifica a limbajului de design Kodo si cele mai noi tehnologii de confort si siguranta.



SUV-ul de oras Mazda MX-30 poate fi comandat in Romania… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUV-ul de oraș Mazda MX-30 poate fi comandat în România în trei variante de echipare: GT,GT Plus și în ediția speciala de lansare. Adițional, cei care doresc și mai mult confort și dotarisuperioare, pot opta pentru pachetele de personalizare Luxury Vintage, Luxury Modern,Premium…

- Demisiile din sistemul medical din Romania au imparțit țara in doua. O tabara susține ca demisiile medicilor sunt justificate in contextul crizei de echipamente din sistemul sanitar, in vreme ce cealalta tabara e de parere ca medicii sunt dezertori și ca ar trebui sa ramana la munca in orice condiții.…

- Scene incredibile in Romania, generate de lipsa de echipament medical. Un medic rezident de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta Craiova s-a echipat cu saci de gunoi, prinsi cu leucoplast, halat de unica folosinta, neimpermeabil, si cu o viziera imprumutata de la o colega, pentru…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca in cel mult zece zile se poate estima momentul varfului imbolnavirilor cu coronavirus in Romania si ca virusul afecteaza toate categoriile de populatie, indiferent de varsta, potrivit news.ro.”Scenariul este greu de anticipat deoarece autoritatile…

- Noul model vine sa sarbatoreasca un mai vechi MX-5 gandit in anii 90 pentru a concura gama Lexus si Infiniti. Acum vedem cum noul Mazda MX-5 Eunos 2020 are sub capota un nou motor 1.5 Skyactiv G de 132 CP care este cuplat standard la o transmisie manuala…

- PSD a transmis, miercuri, un mesaj de revolta fata de modul in care a fost filmata Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, marti seara, cand a fost adusa la Spitalul MAI, din arest. Primul care a reactionat a fost presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. "Este revoltator cum pentru unii se…

- Emil-Razvan Pirjol: Targul de Turism al Romaniei este o manifestare expozitionala descrisa de emotii, senzatii si experiente Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Emil-Razvan Pirjol, a deschis editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, impreuna cu presedintele…

- Ziarul Unirea Ministrul Apararii: „Romania va incepe sa produca o serie de camioane militare Iveco”. Cand incepe producția Ministrul Apararii: „Romania va incepe sa produca o serie de camioane militare Iveco”. Cand incepe producția Nicolae Ciuca, Ministrul Apararii, a afirmat ca Romania ... Ministrul…