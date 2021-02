Mazars a devenit membru ARIR Mazars, una dintre cele mai mari companii internationale, ce ofera servicii integrate de audit si consultanta contabila, fiscala si financiara, s-a alaturat Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania, in calitate de membru afiliat, informeaza ARIR printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Cu operatiuni in peste 90 de tari si teritorii din intreaga lume si cu o prezenta de peste 25 de ani in Romania, Mazars se bazeaza pe experienta a 42.000 de profesionisti pentru a asista clienti de toate dimensiunile, in fiecare etapa a dezvoltarii lor. "Sustinem dezvoltarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

