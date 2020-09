Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Maya Moore, fosta vedeta din WNBA, s-a casatorit cu Jonathan Irons, barbat care a fost condamnat pe nedrept la inchisoare in 1998 si pe care l-a ajutat sa fie eliberat, relateaza Reuters.Moore a facut anuntul alaturi de Irons, in emisiunea “Good Morning America”. “Am vrut sa anuntam…

- Sandra Izbașa (30 de ani) a participat la prima ediție a emisiunii Masked Singer Romania. Dubla campioana olimpica a fost deghizata in „Extraterestru”, in cea mai noua producție a trustului Pro. „Avantajul acestei emisiuni este ca poți sa te desfașori cum vrei tu sub masca. E o experiența care te…

- Larry Demery, unul dintre barbații care l-au ucis pe tatal baschetbalistului Michael Jordan va fi eliberat pe 6 august 2023, dupa aproape 30 de ani petrecuți in inchisoare, relateaza Mediafax.James Jordan, tatal baschetbalistului Michael Jordan, afost impușcat in timp ce dormea in mașina Lexus primita…

- Catalina Ponor, multipla campioana la gimnastica, a anuntat ca se va casatori cu regizorul Bogdan Jianu, care i-a oferit inelul de logodna.”Astazi am avut cea mai tare surpriza din viata mea. Am spus DA barbatului cu care vreau sa-mi petrec toata viata. Te iubesc, Bogdan Jianu!”, a scris Catalina…

- Catalina Ponor se marita, la 32 de ani. Fosta campioana olimpica la gimnastica a anunțat ca a acceptat cererea in casatorie a actorului și regizorului Bogdan Jianu, 50 de ani.Bat clopotele de nunta pentru Catalina Ponor și Bogdan Jianu! Fosta gimnasta a facut anunțul in aceasta seara și a fost extrem…

- Un barbat condamnat pentru o crima petrecuta in 1993 a fost declarat nevinovat de justitia din China, dupa ce a stat 27 de ani dupa gratii, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Zhang Yuhuan, in varsta de 52 de ani, care fusese inchis pentru uciderea a doi baieti, a sustinut de la bun inceput ca…

- Un barbat din China a fost achitat si eliberat din inchisoare, dupa ce a executat 27 de ani de detentie pentru o crima pe care nu a comis-o, potrivit BBC. Zhang Yuhuan a susținut ca a fost torturat de poliție și forțat sa recunoasca uciderea a doi copii, in 1993.

- Ion Turnagiu, criminalul care a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinti, la un an dupa ce a fost eliberat din inchisoare, a incercat sa se sinucida, in arestul Politiei Mehedinti. Barbatul a fost eliberat in 2019, desi avea condamnare la inchisoare pe viata. Turnagiu a fost gasit spanzurat,…