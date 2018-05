Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un cadru de poveste, pus la dispoziție, pentru al doilea an consecutiv, de catre British School of Bucharest, prichindeii vedetelor au avut parte de o aventura pe cinste, in avans, de Ziua Copilului. Cu mic, cu mare s-au adunat, la invitația noastra, de a sarbatori, in avans, ziua de 1 iunie.…

- Una dintre problemele majore ale invatamantului preuniversitar din Romania este faptul ca acesta se concentreaza pe partea teoretica a materiilor si prea putin pe competentele elevilor si practicarea cunostintelor pentru a-i pregati de un job, a spus Philip Walters, directorul scolii britanice British…

- Invitata sa participe la lansarea unui volum, Alteta Sa Regala a admirat si lucrarile realizate de cateva femei de diferite naționalitați ce traiesc in Romania. Principesa Maria a fost prezenta la Școala Britanica din București (British School of Bucharest) pentru a participa la lansarea volumului ,,Celebrating…

- A vorbit despre iubire, dar și despre cum gestioneaza situațiile tensionate! Connect-R ne-a dezvaluit ce talente ascunse are fiica lui, dar mai ales cum reacționeaza Misha, atunci cand fiica lor mai face vreo trasnaie.

- British School of Bucharest este singura scoala britanica din Romania evaluata „Excelent” atat pentru „calitatea actului de invatare al elevilor si rezultatele academice ale acestora“, cat si pentru „oportunitatile in dezvoltarea personala a elevilor“.

- Stelian Stancu, 36 de ani, a ales sa antreneze in privat, la British School of Bucharest. Titular pe Bernabeu cu Steaua lui Olaroiu, Stancu nu crede in fotbalul juvenil din Romania Școala britanica din Capitala e desprinsa din alta lume, intr-un contrast fantastic cu cea de stat. ...

- Dupa ce s-a speculat in repetate randuri ca in casnicia Mishei si a lui Connect-R lucrurile nu ar mai fi numai lapte si miere, artista vorbeste pentru prima data despre ce se intampla in aceste momente in familia ei.