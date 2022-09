Stiri pe aceeasi tema

- Analogue Festival 2022 este un festival care imbina muzica de calitate cu natura. In același timp, scoate in evidența probleme precum sustenabilitatea, relațiile interumane și limitele digitalului. Festivalul se afla la prima ediție și va avea loc in perioada 2-4 septembrie 2022, pe platoul Faget din…

- Mai multe formații de jocuri tradiționale și ansambluri folclorice din județele Cluj și Mureș, alaturi de renumiți interpteți de folclor vor evolua duminica, 4 Septembrie 2022, in comuna clujeana Mociu, in cadrul unui eveniment folcloric reprezentativ pentru Campia Transilvana, Festivalul „Jocu’ de…

- Odata cu explozia pretului la energie, care s-a accelerat dupa invazia ruseasca din Ucraina, era in care un bilet de avion costa 10 euro, si chiar mai putin, s-a terminat, a avertizat joi directorul general de la compania aeriana irlandeza de tip low-cost Ryanair, Michael O'Leary,

- Prima zi a lunii iulie a adus o noua creștere de prețuri. De aceasta data este vorba de scumpirea biletelor de tren. Majorarea de preț nu este deloc de neglijat, iar procentul pe care trebuie sa il platim in plus la o calatorie este de 20%. Astfel un drum Suceava – București, care pana ...

- Luna iulie a acestui an vine cu scumpiri și pentru biletele de tren. AStfel ca, incepand de maine, vom plati mai mult pentru o calatorie. In urma cu cateva zile specialiștii anunțau ca se anunța o vara ”fierbinte” pentru economiile pe care le avem.

- Festivalul hiturilor revine la Brașov. Au mai ramas doua zile pana la diMANSIONS Fun Garden. Unul dintre cele mai așteptate evenimente de profil din județ va avea loc intre 24 și 26 iunie, in parcul Coresi Bussines Campus din cartierul Tractorul. 17 artiști vor concerta in cele trei zile. The Motans,…

- Chiar daca inflația a lovit grav, turismul in Europa se pare ca iși revine, iar oamenii calatoresc din ce in ce mai mult. Prețurile sunt mari pentru transport, cazare și mancare, insa turiștii nu se lasa descurajați. Cele mai scumpe vacanțe din ultimii ani Prețurile la transport, cazare și mancare au…

- Traiul in Cluj-Napoca devine tot mai scump. Dupa scumpirea biletelor și abonamentelor pentru transportul in comun, acum a venit randul gunoiului. Din aceasta saptamana se schimba tarifele pentru ridicarea gunoiului.