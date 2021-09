Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, incurajez autoritațile centrale și locale din Romania sa pastreze memoria lui Ion CARAMITRU și a Flaviei BALESCU–COPOSU ca personalitați care au aparat valorile democratice…

- INS: Epidemia și-a menținut tendința crescatoare Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Epidemia de coronavirus din România si-a mentinut, saptamâna trecuta, tendinta crescatoare - indica datele publicate astazi de Institutul National de Sanatate Publica. …

- Potrivit datelor oficiale, ieri, 08 august 2021, la nivelul municipiului Constanta, incidenta a fost 0,28, in municipiul Mangalia 0.25, in municipiul Medgidia 0.02, in Cernavoda 0.11 si Eforie 0.27.In perioada 02 08 august 2021, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat un sondaj de opinie avand ca tema…

- Numarul infectarilor noi de COVID este in creștere fața de ziua precedenta, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni. Au fost 271 de noi cazuri, dintr-un numar de 29.748 de teste. O creștere este și in ceea ce privește numarul pacienților de la terapie intensiva. In prezent, 67 de persoane…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, regizorul ucrainean Vadim Perelman, 57 de ani, a vorbit despre filmele romanești care l-au fascinat, dar și despre noul sau lungmetraj, „Lecții de persana”, proiectat in premiera in Romania la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF). „Persian Lessons”/…

- In cursul dimineții de astazi, 13 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.233. In intervalul 12.07.2021 (10:00) – 13.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 14 decese (8 barbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați…

- O crima oribila a ingrozit Romania, vineri dimineața. Un barbat cu o cagula pe fața a intrat in casa unei familii din Corbu, a injunghiat mortal un barbat, iar apoi a violat-o pe fiica acestuia, dupa care a fugit. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, despre crima de la Corbu…