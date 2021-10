Maximillian lanseaza albumul sau de debut – “Too Young” O colecție fluida de cantece despre necazurile tinereții, ale 05prieteniei și ale iubirii. „M-am intrebat intotdeauna de ce unii adulți susțin ca „Ești prea tanar ca sa ințelegi”. Mai ales ca am fost intampinat de aceste cuvinte exacte in situații cruciale, in care aveam nevoie de raspunsuri reale pentru a ințelege. Sentimentele vor fi sentimente, indiferent daca ai 50 de ani sau cinci. Ele dor, indiferent cine ești și trebuie sa vorbim despre ei.” „Too Young” este albumul de debut mult așteptat al cantarețului și compozitorului Maximillian, in varsta de 22 de ani. Starul pop din Copenhaga este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NANE iși promoveaza viitorul album “Cordial” cu primul single “BBYMM”. Albumul are la baza ritmurile R&B, fiind o abordare noua a artistului. Piesa este despre cum este dragostea ințeleasa in cartiere, o iubire reala, fizica și plina de pasiune. Atmosfera melodiei iți aduce aminte de o vara tarzie sau…

- Kali Uchis, artista premiata cu un trofeu Grammy, dezvaluie o noua versiune a piesei sale „fue mejor”, cu SZA, alaturi de un videoclip in regia lui Daniel Sannwald. „Acesta este R&B-ul latin, aceasta este SZA care canta in limba spaniola pentru prima data, acesta este momentul”, a declarat Kali. Versiunea…

- LILHUDDY (aka Chase Hudson) lanseaza mult anticipatul album de debut – „Teenage Heartbreak”. Materialul include single-urile lansate anterior „21st Century Vampire”, „The Eulogy Of You and Me”, „America’s Sweetheart” și „Don’t Freak Out” featuring iann dior, solistul trupei All-American, Tyson Ritter…

- Scarlet Aura a lansat albumul „Genesis Of Time”, ultimul din cadrul trilogiei The Book Of Scarlet, material precedat de Stormbreaker (2020) si Hot’n’Heavy (2019). Cei care doresc sa achiziționeze albumul in format fizic (cd, boxset sau vinyl) o pot face la evenimentul de lansare, ce va avea loc in Club…

- Tanara trupa de metalcore din Bacau, Flaming Skies, lanseaza miercuri, 15 septembrie, albumul ei de debut „Empire of Glass”. Albumul este rodul a doi ani de munca, chiar de la inființarea trupei, și conține piese mai vechi, deja cunoscute de public, piese care au fost cantate doar live, dar și compoziții…

- Teoretic, minciuna este perceputa ca ceva negativ și nu ne place sa ne asociem cu oameni care mint. In practica, fiecare om a spus macar o data in viața lui o minciuna, fie și convenționala sau prin omisiune. Minciuna este instinctiva, deoarece chiar și copiii mici mint fara sa-și dea seama. Indiferent…

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…

- Albumul de debut al trupei "Familia Jeff" se numește "Family Ties", adica "legaturi de familie". Este deja pe piața muzicala, dar o lansare oficiala la Campina, in orașul natal al "Familiei Jeff" nu a avut loc pana acum. Se va intampla sambata, 21 august 2021, de la ora 21.00, la Club Live. Rezervarile…