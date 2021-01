Viața lui Maximilian Toader s-a schimbat radical dupa moartea tatalui sau Marcel Toader. La mai bine de un an de la tragicul eveniment, tanarul este inca foarte afectat și vorbește despre episodul paranormal care i s-a intamplat in noaptea in care și-a pierdut tatal, dar și despre momentele in care afaceristul i s-a aratat in vise.