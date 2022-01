Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lui 2022 aduce temperaturi in crestere. Meteorologii anunța ca in primele zile ale Anului Nou vom avea parte de o vreme mai calda decat ar fi normal pentru data din calendar, mai ales in sudul, centrul și estul tarii.

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Prognoza METEO. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare In perioada Craciunului vom avea parte de temperaturi scazute, in intregul județ, dar totdata, exista…

- Vremea se incalzește in București, iar maxima de luni va ajunge la 10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de duminica de la ora 20.00 pana luni la ora 12.00, in București cerul va fi mai mult noros, iar vantul…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații și maxime care vor oscila intre +8 și +9 grade Celsius, ziua. Pe timp de noapte, vom avea parte de minime de pana la -5 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații și maxime care vor oscila intre +6 și +8 grade Celsius, ziua. Pe timp de noapte, vom avea parte de minime de pana la -5 grade Celsius. Incepand de vineri, vremea se incalzește. Astfel, pe timp de zi maxima va ajunge pana la +15 grade.

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 11-24 octombrie. ANM anunta ca in Banat regimul termic va fi caracterizat de valori termice diurne mult mai coborate decat cele specifice celei de-a doua decade a lunii octombrie, cu maxime medii de 12...14 grade, in timp ce minimele nocturne vor…

- Meteorologii anunța frig si in aceasta saptamana, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 18 octombrie, cand vreme incepe sa se incalzeasca. Apoi, din week-endul care urmeaza, temperaturile vor ajunge pana la 17 - 19 de grade Celsius in aproape toate regiunile țarii.VREMEA IN BANATIn prima saptamana,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil și fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. La nordul țarii vor fi maxime care vor oscila intre +16 și +19, iar noaptea intre +3 și +6 grade Celsius. In centrul țarii se așteapta maxime de pana la +20 de grade, iar la sud +21. In urmatoarele zile,…