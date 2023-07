Maxime de 45 de grade Celsius

Romania se confrunta cu o caldura extrema, iar efectele sunt resimțite intens. In multe zone ale țarii, temperaturile resimțite au depașit cu mult pragul de 40 de grade Celsius, puțin dupa pranz. In marile orașe, respirația devine din ce in ce mai dificila, iar linia de urgența 112 este asaltata de apeluri fara intrerupere. In prezent, temperaturile resimțite in zone extinse din vestul și sudul Romaniei ating 45 de grade Celsius. Avertizarile meteorologilor indica faptul ca, in zilele urmatoare, jumatatea de sud a țarii se va confrunta cu temperaturi similare. Experții menționeaza ca aceasta reprezinta…