Maxim revin cu o noua componenta si un nou single – Amar

- Trupa britanica The Prodigy lanseaza un nou album, al saptelea de studio, dupa o pauza de trei ani, pe 2 noiembrie, cu titlul "No Tourists", potrivit femalefirst.co.uk. potrivit Mediafax.Aceasta este o continuare a albumului "The Day is My Enemy", lansat in 2015. Primul single de pe…

- Trupa germana de simfonic metal Haggard va concerta la Cluj-Napoca, in Form Space, si la Bucuresti, in club Quantic, pe 25 si 26 octombrie, scrie news.ro.Fondata in 1989, in Halle, grupul Haggard combina muzica clasica cu stilurile death metal si doom. Toate cantecele sunt scrise si interpretate…

- Uita de probleme! Uita de teme! Uita de colegii care te enerveaza ori de cate ori incearca sa intre in gratiile sefului! Este momentul sa te relaxezi! Sonny Flame lanseaza single-ul si videoclipul „Print si cersetor” alaturi de Connect-R si incearca sa reaminteasca un lucru extrem de simplu: este vara!…

- Au castigat 3 premii GRAMMY si au cucerit topurile internationale insa nu se opresc aici. Cei de la Maroon 5 lanseaza noul lor single – Girls Like You – in colaborare cu nimeni alta decat Cardi B. Videoclipul piesei i-a adus impreuna din nou pe cei de la Maroon 5 cu regizorul David Dobkin, cel care…

- Evenimentul are loc pe 23 iunie, de la ora 22, la Sinagoga Sion, atunci cand lacasul de cult va gazdui o seara de jazz cu Harri Stojka Band din Viena. Harri Stojka este chitarist, producator, compozitor si cantaret, provine dintr-o familie de rromi cunoscuti ca negustori de cai si pastori,…

- Reprezentanții Romaniei vor canta la Eurovision 2018 in prima parte a show-ului, din a doua semifinala, dupa Alexander Rybak, caștigatorul Eurovision 2009. Urmariți LIVE a doua semifinala Eurovision 2018 UPDATE ora 22:14. The Humans au urcat pe scena in a doua semifinala Eurovision 2018. A doua semifinala…

- Industria Galda, echipa care se chinuia in fața suporterilor (un unic gol in primavara) și atacantul Silviu Mureșan – hat-trick, varf ce nu punctase deloc in retur, au reușit o victorie neta in penultimul derby „de Alba” al sezonului, 3-0 (2-0), cu Performanța Ighiu!!! Trupa lui Paul Ciuca alterneaza…