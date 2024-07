In timp ce Ursula von der Leyen se lauda ca salveaza planeta inchizand economia UE, producția globala de carbune, precum și consumul acestuia au atins maxime istorice. Astfel, cererea de carbune in 2023 a crescut cu 2,6%, ajungand la 8,7 miliarde de tone. Cei doi mari consumatori, China și India, au utilizat de peste 15 […] The post Maxim istoric la producția globala de carbune. Statele invoca securitatea energetica first appeared on Ziarul National .