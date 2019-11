Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 10 noiembrie, la ora 07.00, urnele de vot s-au deschis in Romania. In doar o ora, peste 250.000 de romani din toata țara și-au exercitat dreptul la vot. In județul Alba, in prima ora de la inceperea scrutinului peste 4000 de persoane au votat. Potrivit datelor BEC, in Alba, la ora 8.00,…

- Profesorii debutanți care doresc sa-și continue cariera in sistemul de invațamant se pot inscrie la examenul Definitivat 2020 pana in 18 octombrie 2019. Proba scrisa se desfașoara in 22 iulie 2020. Ordinul care stabilește Calendarul de definitivat in anul școlar 2019 – 2020 a fost publicat in Monitorul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Ramnicu Valcea, ca Rovana Plumb este o "nominalizare rusinoasa", iar Romania risca respingerea propunerii de comisar european, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura pentru polițiști! Ordinul ministrului de Interne…

- Ministerul Turismului isi propune sa sprijine financiar agentiile de turism pentru a dezvolta sectorul de incoming, pentru a atrage mai multi turisti straini in tara noastra, a declarat marti, la Sibiu, ministrul Bogdan Trif, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, agentiile de turism ar putea…

- De anul viitor, elevii care nu reușesc sa obțina media 5 la Evaluarea Naționala nu vor mai avea acces la liceu. Ordinul MEN in acest sens a fost publicat joi in Monitorul Oficial. Prin documentul ce intra in vigoare, pentru elevii de clasa a opta devine obligatoriu invațamantul profesional. Ordinul…

- Modernizarea uneia dintre cele mai spectaculoase sosele din Romania a intrat in linie dreapta. Consiliul Judetean Alba a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru DJ 107 I, intre Aiudul de Sus si Bucium Sat, supranumit si ”Transalpina de Apuseni”.