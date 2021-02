Stiri pe aceeasi tema

- Situația invațamantului in Romania reprezinta una dintre cele mai presante probleme cu care se confrunta actuala administrație, mai ales in contextul epidemiologic global, care a impus inchiderea unitaților de invațamant și a forțat procesul de digitalizare prin implementarea orelor online. Infrastructura…

- Premierul Israelului a fost vaccinat recent pentru imunizare la Covid-19 de medicul sau personal, dr. Herman Berkovits-Țvica. Medicul, care este un evreu originar din Romania, a primit, acum aproape patru ani, „Cheia municipiului Onești”, de la Consiliul Local, in semn de recunoaștere pentru contribuția…

- Din anul 2010 Romania are Ziua Artei Fotografice sau Ziua Naționala a Fotografiei cum mai este cunoscuta. Foto Marandici o sarbatorește in acest an prin lansarea unui nou Concurs de Fotografie adresat tuturor bacauanilor și intitulat „BACAUL IN PANDEMIE”. Amanunte despre concurs le gasiți in pagina…

- La data de 01.01.2021, in jurul orei 00.45, polițiștii bacauani au fost sesizați prin Telverde de catre o persoana anonima, despre faptul ca, in incinta unui bar din comuna Negri este in desfașurare un eveniment privat. Polițiștii s-au deplasat la sediul unitații comerciale unde au constatat ca in interior…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) evidentiaza faptul ca, prin adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare, Guvernul a sfidat votul a peste 6,4 milioane de cetateni si Constitutia Romaniei. AMR si…

- Filiala Bacau a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania anunța ca va deschide Expoziția Anuala vineri, 18 decembrie 2020, care va fi prezentata publicului pana la sfarșitul lunii ianuarie 2021. In cadrul expoziției participa un numar de 43 de artiști și pot fi admirate pe simeze 61 de lucrari. „Deși…

- De treizeci si ceva de ani nu s-a mai intalnit Romania cu o asemenea situatie: un absenteism masiv la vot. Cauzele au fost disecate in aceste ultime saptamani, concluziile sunt ingrijoratoare pentru clasa politica, atat ca decizie, actiune, dar, mai ales, a calitatii celor trecuti pe listele partidelor…

- Societatea Academica din Romania (SAR) organizeaza miercuri, 16 decembrie, de la ora 14.00, pe platforma online Zoom, conferința locala de lansare a Raportului alternativ privind starea educației in județul Bacau. Raportul este realizat in cadrul celei de-a doua ediții a proiectului „Școli curate” și…