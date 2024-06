Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la DNA Timișoara, impreuna cu polițiștii de la DGA, au prins in flagrant astazi unul dintre membrii echipei de conducere a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. In urma unui denunț, omenii legii au prins-o in flagrant pe conf. univ. dr. Maria Moatar, prodecan…

- Lumea este dusa inainte de invenții Timișoara gazduiește in aceste zile cea de a X-a ediție a Salonului internațional de invenții și inovații ”Traian Vuia”. Organizat de Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara in parteneriat cu Societatea Inventatorilor din Banat și Consiliul…

- FIASTUDENTFEST 2024 Concurs studențesc organizat pentru absolvenții Facultații de Ingineria Produselor Alimentare. In data de 6 iunie 2024, Facultatea de Ingineria Alimentelor (FIA) din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a gazduit ediția a VII a FIASTUDENTFEST,…

- In data de 6 iunie 2024, Facultatea de Ingineria Alimentelor (FIA) din cadrul Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, a gazduit ediția a VII a FIASTUDENTFEST, un prestigios concurs dedicat absolvenților programelor de studii de licența și master din domeniul ingineriei produselor…

- Curtea Constitutionala (CCR) a amanat, marti, pentru 18 iunie, dezbaterile pe sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri Universitatii de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa dezbata, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri Universitatii de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara.

- Marti, 23 aprilie, va avea loc Concertul Caritabil „Daruri Pascale”, concert extraordinar ce va avea loc in Aula Magna „Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. Concertul caritabil este dedicat ajutorarii lui Mihai in varsta de 2 ani cu probleme grave de sanatate.…

- In data de 23 aprilie, la ora 17, in Aula Magna „Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I ” din Timișoara, va avea loc Concertul Caritabil „Daruri Pascale”. Concertul este dedicat lui Mihai, un baiețel de 2 ani cu probleme de dezvoltare, intarziere globala și elemente autiste.…