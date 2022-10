Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu al Italiei, cursa cu numarul 16 din acest sezon de Formula 1, va avea loc astazi, incepand cu ora 16:00. Intrecerea in care Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole-position va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 2 și OrangeSport 3. Inaintea…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei, desfasurata sambata pe circuitul Zandvoort (4,259 km), in fata eroului local si liderul clasamentului Campionatului Mondial, olandezul Max Verstappen (Red…

- Marele Premiu al Belgie are loc azi, de la ora 16:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ri și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 3. MP Belgia, live de la 16:00 Grila de start: Max Verstappen (Red Bull) a fost cel mai rapid pilot in calificarile Marelui Premiu al Belgiei, dar nu va pleca…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 16:00, va avea loc Marele Premiu din Ungaria, cursa cu numarul 13 a sezonului 2022 din Formula 1, cu George Russell (24 de ani, Mercedes) pentru prima data in pole-position. Aceasta va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PrimaSport 1, DigiSport…

- Azi, de la 16:00, are loc Marele Premiu al Franței de pe circuitul „Paul Ricard”. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. Charles Leclerc (24 de ani), pilotul celor de la Ferrari, va pleca din pole-position. El va fi urmat de olandezul Max Verstappen (Red…

- Charles Leclerc (24 de ani), pilotul celor de la Ferrari, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Franței de pe circuitul „Paul Ricard”. Monegascul l-a invins la limita in calificari pe rivalul Max Verstappen (Red Bull), urmand sa plece primul pentru a șaptea oara in acest sezon. Leclerc, locul…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 al Frantei, pe circuitul ''Paul Ricard'' din Le Castellet, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapa a Campionatului mondial, care a avut loc pe circuitul de la Spielberg, devansandu-l pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre si liderul la zi in clasamentul…