- Metaloglobus a invins-o pe Progresul Spartac cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, sambata, la Buftea, in mansa a doua a barajului pentru mentinerea in liga a II-a de fotbal, potrivit agerpres.Scorul a fost egal la finalul timpului regulamentar si dupa prelungiri, 0-0, in timp ce rezultatul…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca Guvernul Romaniei este pregatit sa ofere sprijinul autoritatilor italiene pentru misiunile de salvar a victimelor inundatiilor din nordul Italiei. Cel putin opt persoane au murit si atel mii de oameni au fost evacuati, in urma unor inundatii in Emilia-Romagna. „Guvernul…

- Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, care trebuia sa aiba loc in acest weekend pe circuitul din Imola, a fost anulat din cauza inundațiilor din regiunea Emilia Romagna. Astazi, cu doua zile inainte de primele sesiuni de antrenamente libere ale weekendului de Formula 1 din Imola, autoritațile italiene…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Alex Marquez, pilotul Gresini Racing, a cazut sambata, in cursa de sprint a Marelui Premiu al Americilor, la MotoGP. Spaniolul de 26 de ani ulterior ca s-a simțit rau și ca a vomitat in momentul in care a cazut de pe motocicleta, in turul al patrulea. Ulterior, acesta a mai vomitat o data, in garajul…

- Sezonul 2023 din Formula 1 s-a reluat așa cum s-a incheiat anul trecut, iar Max Verstappen și Sergio Perez au ocupat primele locuri in Marele Premiu din Bahrain. George Russell (Mercedes) considera ca RedBull nu va putea fi incurcata nici in acest an și va obține din nou titlul mondial.

- Azi are loc prima etapa din sezonul 2023 al Formulei 1. De la ora 17:00 are loc Marele Premiu al Bahrainului. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, OrangeSport 2 și DigiSport 2. Campionul din ultimii doi ani, olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid in calificarile de sambata…