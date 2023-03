Stiri pe aceeasi tema

- Azi are loc prima etapa din sezonul 2023 al Formulei 1. De la ora 17:00 are loc Marele Premiu al Bahrainului. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, OrangeSport 2 și DigiSport 2. Campionul din ultimii doi ani, olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid in calificarile de sambata…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat sambata pe prima pozitie in calificarile Marelui Premiu al Bahrainului si va pleca din pole-position in prima cursa de Formula 1 a anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) a stabilit, sambata, cel mai bun timp si in a treia sedinta de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Bahrainului la Formula 1, etapa inaugurala a Campionatului Mondial 2023, dupa ce fusese cel mai rapid in a doua sesiune de vineri, informeaza…

- Lewis Hamilton (Mercedes), de sapte ori campion mondial, a fost autorizat, inaintea de Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care va deschide duminica noul sezon, sa concureze purtand piercing in nas, in ciuda interdictiei in vigoare.

- Dupa sesiunea de teste din pre-sezon, Formula 1 a revenit pe circuitul Sakhir, din Bahrain, care va gazdui prima etapa din sezonul 2023. Prima sesiune de antrenamente libere tocmai a ajuns la final. Cu un rezultat de 1 minut și 32.758 secunde, Sergio Perez a fost cel mai rapid. Pilotul celor de la Red…

- Fanii care vor vizita luna viitoare Expoziția de Formula 1 de la Madrid vor fi primii din lume care vor putea vedea ramașițele mașinii lui Romain Grosjean din accidentul dramatic suferit la Marele Premiu al Bahrainului din 2020.

- Opt din ultimele noua titluri mondiale din Formula 1 au fost caștigate de Lewis Hamilton (6) și Max Verstappen (2), iar hegemonia celor doi va fi oprita intr-o zi de un canadian. Cel puțin asta susține veteranul Fernando Alonso.

- Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, gazduit de circuitul de la Zandvoort, si-a prelungit prezenta in calendarul Marelui Circ cu doua sezoane, pana in 2025, au anuntat joi organizatorii Campionatului Mondial, citati de AFP, potrivit Agerpres.Revenita in Formula 1 in 2021, dupa o absenta de de ani,…