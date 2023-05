Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Verona a invins duminica, in deplasare, formatia Lecce, scor 1-0, intr-un meci al etapei a 34-a din Serie A, informeaza news.ro.Unicul gol al meciului a fost inscris de Cyril Ngonge, in minutul 71. Jucatorul belgian intrase pe teren de numai sase minute. CITESTE SI Ligue 1: PSG…

- Max Verstappen a caștigat, duminica, marele premiu de Formula 1 de la Miami Grand Prix. Pilotul echipei Red Bull Racing a facut una din cele mai bune curse ale sezonului, dupa ce a pornit de pe a noua poziție.

- Sergio Perez (Red Bull Racing) va porni de pe prima pozitie a grilei in Miami Grand Prix, a cincea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza news.ro.Pentru Perez este al doilea pole position din acest sezon, dupa cel din Arabia Saudita. Mexicanul a castigat in 2023 cursele din Arabia…

- Dupa primele doua curse din noul sezon de Formula 1, clasamentul piloților este dominat de Red Bull Racing. Un singur punct ii desparte pe Max Verstappen (25 de ani) și Sergio Perez (33), iar atmosfera din cadrul echipei este din ce in ce mai tensionata. Max Verstappen a caștigat prima cursa de Formula…

- Max Verstappen și Sergio Perez s-au clasat pe primele doua locuri ale primului Mare Premiu de Formula 1 al sezonului, de la Bahrain, campionul mondial obținand prima victorie din cariera pe acest circuit. Fernando Alonso s-a clasat pe locul 3, dupa ce l-a

- Max Verstappen, olandezul „zburator” de la Red Bull Racing, campionul ultimelor doua sezoane din Formula 1, va pleca din pole-position in Marele Premiu din Bahrain, in primul grand-prix din 2023. Un semn cat se poate de evident ca omul #1 al team-ului austriac e gata pentru noi recorduri in noul an.…

- Dupa sesiunea de teste din pre-sezon, Formula 1 a revenit pe circuitul Sakhir, din Bahrain, care va gazdui prima etapa din sezonul 2023. Prima sesiune de antrenamente libere tocmai a ajuns la final. Cu un rezultat de 1 minut și 32.758 secunde, Sergio Perez a fost cel mai rapid. Pilotul celor de la Red…

- Echipa franceza Alpine, patronata de Grupul Renault, si-a prezentat joi, la Londra, monopostul cu care va concura in sezonul 2023 al Campionatului Mondial de Formula 1, in prezenta noului sau ambasador, Zinedine Zidane, cu speranta ca va reusi sa se apropie de primele trei locuri in clasamentul constructorilor,…