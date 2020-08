Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a jurat sa o iubeasca și sa ii ofere o viața fara griji a condamnat-o la moarte. Femeia l-a sfidat și a supraviețuit, chiar daca a fost impușcata in fața. A respirat și mancat, ani la rand, printr-un tub de plastic. Apoi, miracolul a venit! Moartea unei tinere a insemnat un chip nou pentru…

- Luna viitoare se implinește un an de la moartea lui Marcel Toader, fostul soț al Mariei Constantin și al Gabrielei Cristea. Fiul acestuia, Maximilian, pregatește parastasul afaceristului, insa lucrurile merg greu, din cauza pandemiei de coronavirus.„Bunica mea se ocupa de parastas, ea știe ce trebuie…

- Mai este puțin și se implinește un an de la moartea lui Marcel Toader. Omul de afaceri s-a stins fulgerator și a lasat in urma mult șoc, dar și durere. Acum, unicul sau fiu, Maximilian, se pregatește de parastas.

- De cand a murit tatal ei, pe data de 24 iunie, Ramona Gabor nu a mai publicat nimic pe contul de Instagram, ba mai mult decat atat, a șters și imaginea pe care a postat-o atunci cu o lumanare și poza parinților ei.

- Deși tatal sau a trecut in neființa, Maximilian Toader continua sa pastreze legatura cu acesta, printr-un mod special și emoțioant. Tanarul a povestit ca primește deseori semne de la regretatul Marcel Toader! Iata care sunt acestea!

- Sunt aproape cinci ani de cand doi soți iși pierdeau viața intr-un cumplit accident rutier in „intersecția morții” de la Orașeni Deal. Au ramas in urma doi copii orfani in timp ce procesul bate pasul pe loc. Astfel ca dupa atația ani nimeni inca nu a platit pentru viața tinerilor parinți.

- Moartea marelui prozator roman Marin Preda a fost și, probabil, va ramane invaluita in mister pentru totdeauna. Pe 16 mai 1980, trupul scriitorului era descoperit in camera sa din Mogoșoaia. Au circulat tot felul de ipoteze, una dintre cele mai populare fiind aceea ca Marin Preda ar fi fost ucis de…

- O nava de razboi iraniana a fost ”lovita de o racheta” in mod accidental si scufundata, in timpul unui exercitiu naval la Golful Oman, un accident soldat cu cel putin 19 morti si 15 raniti, a anuntat luni televiziunea iranana de stat, o multiplicare a accidentelor drametice, dupa doboratrea ”din…