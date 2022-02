Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Max Bau Materiale S.R.L. intentioneaza sa preia societatea Dragmat S.R.L. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile. “In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta operatiune in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege”, arata autoritatea de concurenta. Max Bau Materiale…