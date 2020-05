Stiri pe aceeasi tema

- Furtuni puternice in urma carora au murit vineri cel putin 13 oameni in regiunea Agra din nordul Indiei au afectat si templul Taj Mahal, a declarat, duminica, o sursa oficiala pentru AFP, transmite Agerpres.

- O serie de furtuni puternice, soldate vineri cu cel putin 13 morti in regiunea Agra, din nordul Indiei, au afectat si Taj Mahal-ul, a informat duminica o sursa oficiala, potrivit AFP. Taj Mahal-ul, una dintre cele sapte minuni ale lumii moderne si principala atractie turistica a Indiei,…

- Vremea se va mentine in general instabila, iar in majoritatea zonelor va fi racoroasa, chiar rece pentru sfarsitul lunii mai in nord si nord-est. Nici saptamana care incepe nu se anunta mai calduroasa.

- Vremea rea nu se da plecata desi se apropie vara. Furtuni, ploi torentiale cu fulgere si grindina, dar si temperaturi mai scazute decat normalul datei din calendar, acestea sunt fenomenele prognozate de meteorologi pentru perioada weekend-ului.

- O armata uriasa a generalului macedonean Zopyrion, unul dintre oamenii lui Alexandru Macedon, a fost distrusa si macelarita acum mai bine de 2000 de ani de triburile getilor. Se spune ca in jur de 30.000 de soldati macedoneni au pierit, omorati de razboinicii nord-dunareni.