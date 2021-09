Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicleta” se va desfașura pe parcursul a doua zile in care vor fi organizate evenimente de promovare a patrimoniul din județul Vrancea, ridicat in cinstea eroilor din Primul Razboi Mondial – Mausoleele Eroilor de la Focșani, Soveja, Maraști și Marașești.…

- Zilele acestea, Școala Gimnaziala Pufești a gazduit o ora de istorie vie dedicata Armatei Romane din Primul Razboi Mondial. Conducerea Asociației de Reconstituiri Istorice ,,Ferdinand I” a prezentat elevilor prin intermediul platformei Google Meet, ținutele militare și accesoriile, echipamentul de razboi,…

- Biserica din lemn din comuna Chiojdeni, județul Vrancea a fost mistuita de flacari azi dimineața. Incendiul a fost anunțat la ora 10, iar mai multe echipaje de stingere s-au deplasat la fața locului. S-a constatat ca biserica, pe o suprafața de circa 150 mp, ardea in totalitate, neexistand pericol de…

- Zeci de pompieri militari din Vrancea si Buzau, dar si pompieri voluntari din trei comune vrancene, intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins biserica din localitatea Chiojdeni, judetul Vrancea, care este monument istoric, potrivit news.ro.Potrivit purtatorului de…

- Eroii cazuți in bataliile de la Maraști, Marașești, Oituz, din Primul Razboi Mondial, au fost comemorați astazi la mausoleele de la Focșani, Soveja și Marașești. „Glorie eterna eroilor neamului! Lumea creștina celebreaza in aceasta zi minunea savarșita de Domnul Iisus Hristos pe muntele Tabor – Schimbarea…

- O expozitie de fotografie documentara si marturii din Primul Razboi Mondial, intitulata "Miracolul de la Marasesti - 6 august 1917", va fi vernisata, joi, la Mausoleul Eroilor din Focsani, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea, potrivit agerpres.ro. Potrivit organizatorilor, expozitia…

- Incepand cu anul 1999, pe data de 3 august se sarbatoreste Ziua Timisoarei. Ea semnifica intrarea, pe 3 august 1919, a unui batalion al Armatei Romane in oras. Administratia romana se instalase deja pe 28 iulie, defilarea trupelor avand mai degraba o valoare e simbol. In anul 1999, prin Hotararea Consiliului…