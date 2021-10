Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Argentina scrie ca Wanda Nara și Mauro Icardi, atacantul lui PSG, au probleme in relație și sunt separați in aceste momente. Agentul și soția lui Mauro Icardi (27 de ani), Wanda Nara (34 de ani), a postat un mesaj dur pe Instagram, iar presa din Argentina scrie ca este o trimitere catre varful…

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Cantareața Theo Rose a postat pe pagina sa de Instagram o poza cu un test antigen pentru SARS-CoV-2, in care apar doua liniuțe, ceea ce inseamna ca vedeta este infectata cu acest virus. De asemenea, aceasta a transmis și un mesaj fanilor. „Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia…

- Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, iar desparțirea lor, dupa noua ani de relație, i-a șocat pe mulți. Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu, mesaj impreuna pe internet Cei doi au postat un mesaj neașteptat la comun pe conturile lor de Instagram,…

- Dani Oțil și Gabriela au devenit, sambata dimineața, parinții unui baiețel. Tanara mamica a postat prima fotografie cu bebelușul, de pe patul de spital. Gabriela a ales sa posteze pe Instagram, o fotografie cu bebelusui in timp ce il ține la piept, dar fara sa-i dezvaluie și chipul baiețelului sau....…

- Zilele acestea, Andreea Mantea se afla in vacanța, impreuna cu iubitul ei. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, cu imagini in care apare in costum de baie, iar aceștia nu s-au abținut și aproape ca au obligat-o pe prezentatoare TV sa recunoasca faptul ca este gravida. Andreea Mantea…

- Andreea Balan a publicat astazi pe pagina sa de socializare o serie de fotografii, iar ulterior a ținut sa scrie și un mesaj emoționant in dreptul imaginii. Cantareața spune ca e cea mai fericita persoana alaturi de cei dragi ai sai.