- Presedintele Argentinei, Mauricio Macri, intentioneaza sa atace guvernul din Venezuela la Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga pentru presupuse crime impotriva umanitatii, conform unui interviu difuzat duminica noapte de serviciul in limba spaniola al CNN, relateaza Reuters. Macri a spus ca…

- Avionul cu care directorul Fondului Monetar International, Christine Lagarde, pleca din Argentina dupa reuniunea G20 a aterizat de urgenta pe Aeroportul Ezeiza din Buenos Aires, la scurt timp de la decolare, scrie Reuters, citand presa locala.

- Starul muzicii pop britanice Cliff Richard a castigat un proces cu BBC, intentat pentru incalcarea vietii private, dupa ce postul de televiziune public din Marea Britanie a difuzat in direct o perchezitie efectuata de politie in resedinta artistului, in 2014, potrivit Reuters.

- Decizia unui tribunal din Myanmar de a-i pune sub acuzare pe doi jurnalisti ai agentiei de presa britanice Reuters, Wa Lone si Kyaw Soe Oo, invocand incalcarea legii secretului de stat, a fost condamnata ferm de organizatiile internationale pentru drepturile omului, transmite marti Reuters, informeaza…

- "In scopul modernizarii si profesionalizarii companiei (...), am decis sa concediem angajatii care nu corespund profilului pe care il cerem. Noua (agentie) Telam va fi o agentie moderna, fiabila si multiplatforma, lider pe piata nationala si regionala de informatii, cu o proiectie internationala",…

- Statele Unite au cerut luni Organizatiei Statelor Americane (OAS) sa excluda Venezuela, informeaza Reuters. Potrivit AFP, ideea este sustinuta si de Argentina, Brazilia, Canada, Chile, Mexic si Peru. "Suspendarea (...) ar arata ca OAS isi sustine cuvintele cu actiuni si ar trimite un semnal…

- ABC si compania mama, Walt Disney Co., au fost date in judecata de mostenitorii lui Michael Jackson, dupa ce postul TV a difuzat, saptamana trecuta, o emisiune despre ultimele zile ale starului muzicii pop, folosind, spun acestia, muzica artistului, fara acordul lor, transmite Reuters.