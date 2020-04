Stiri pe aceeasi tema

- Frank Gabrin, medic la camera de urgența din New Jersey, Statele Unite ale Americii, a murit in brațele soțului sau, la o saptamana dupa ce a acuzat primele simptome de coronavirus, noteaza CNN. Dupa ce a aflat veste ca este infectat cu Covid-19, Franck Gabrin a continuat sa mearga la munca, iar la…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…

- Aproximativ un medic din patru din Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii se afla in autoizolare sau este bolnav de Covid-19. Datele furnizate sunt ingrijoratoare, spun reprezentanții OMS. In Romania, au fost declarați pozitivi cu coronavirus 285, dintre care 181 sunt din Suceava.

- Victima este un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna damboviteana Corbii Mari, care, a fost confirmat in urma cu cateva zile. Decesul a survenit la terapie intensiva, acolo unde se afla in stare grava.

- Intrucat epidemia COVID-19 stabilește noi reguli care incurajeaza distanțarea sociala și interzic adunarile mai mari de 100 de persoane, viitoarele mirese care au nunțile programate pentru lunile viitoare au intrat in panica. Ceea ce trebuia sa fie un motiv de sarbatoare s-a transformat intr-o provocare…

- Cateva zeci de persoane, printre care primarul de la Piatra Neamt, un medic, asistente si profesori, au motive de ingrijorare in privinta sanatatii: au intrat in contact cu doua persoane depistate pozitiv cu COVID-19.

- Un bolnav de cronavirus din Romania, angajat la Amenajarea Domeniului Public (ADP), sector 4, a imparțit marțișoare, pe 2 martie, și a intrat in contact cu 120 de persoane, inainte de a ajunge la spital. A fost deschisa o ancheta epidemiologica.

- Jane Birkin si Iggy Pop au cantat impreuna melodia "Elisa", scrisa de Serge Gainsbourg, in emisiunea de miercuri seara a lui Jimmy Fallon, potrivit news.ro.Artista de origine britanica si starul rock american, tinandu-se de mana, au cantat o versiune jazzy a acestei melodii din 1969. Citește…