Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, s-a intalnit miercuri, la Washington, cu omoloaga sa din Germania, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. El s-a declarat satisfacut de contributia Germaniei la NATO. DPA reaminteste ca guvernul la Berlin a anuntat recent cresterea cu 80% a cheltuielilor…

- Vorbind la ceremonia de absolvire a unei scoli militare, Jim Mattis a declarat ca „Putin incearca sa distruga NATO” si „sa reduca atractivitatea modelului democratic occidental”. Mattis a reamintit ca „pentru prima oara dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, Rusia este tara care a redesenat granite prin…

- Vorbind la ceremonia de absolvire a unei scoli militare, Jim Mattis a declarat ca „Putin incearca sa distruga NATO” si „sa reduca atractivitatea modelului democratic occidental”. Mattis a reamintit ca „pentru prima oara dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, Rusia este tara care a redesenat granite prin…

- Statele Unite pun presiune pe aliații sai europeni sa consolideze mai multe batalioane ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a ajuta la imbunatațirea strategiei de descurajare a unor potențiale atacuri conduse de Rusia, relateaza site-ul agenției Reuters.Secretarul american al Justiției, Jim…

- Frank Carlucci, care a ocupat posturi importante in administratia americana sub patru presedinti, printre care si cel de secretar al apararii in timpul lui Ronald Reagan, a murit la varsta de 87 de a ani, a anuntat anturajul sau, potrivit AFP. Carlucci a murit duminica in urma unor complicatii cauzate…

- Ministerul rus al Apararii a alocat 1,5 trilioane de ruble (20 de miliarde de euro) in acest an pentru comenzi de stat, a declarat președintele Vladimir Putin in deschiderea unei intalniri dintre oficialii ministerului și intreprinderile industriale din domeniul apararii.

- Doi piloti au murit in prabusirea unui elicopter militar, de tip Ka-52, in estul Siriei, potrivit sputniknews.com. Aparatul efectua un zbor planificat deasupra regiunilor estice ale Republicii Arabe siriene, anunța Ministerului rus al Apararii. “Cauza incidentului ar putea fi o ...

- Timp de sapte zile, Marea Neagra este locul de desfasurare a celui mai mare exercitiu militar NATO din flancul sudic si estic. Peste 2.300 de soldati, din mai multe tari se vor antrena sa faca fata amenintarilor asimetrice, aeriene, submarine si maritime, conform unui scenariu bazat pe o situatie geopolitica…