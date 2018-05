Stiri pe aceeasi tema

- Doar vocea ei și o chiatara. De atat a fost nevoie ca sa ne faca pielea de gaina. Asculta ce frumos a facut acest cover Giulia pentru piesa momentului – ”Kisses Back” a lui Matthew Koma. Intregul moment s-a auzit la Virgin Radio Romania și s-a vazut și pe pagina noastra de Facebook:

- Submarinul cu care ar fi fugit Hitler in America de Sud a fost descoperit pe fundul marii langa Danemarca la 73 de ani dupa ce a fost dat disparut in urma infrangerii naziștilor, scrie Daily Mail.

- Turcia asteapta ca aliatii sai sa adopte o pozitie clara impotriva terorismului, in loc sa faca pasi ce duc spre legitimizarea ''structurilor teroriste'', a declarat vineri Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Sambata aceasta am pus in ordine primele 40 de piese in VIRGIN RADIO HOT 40! Ca in fiecare saptamana, tu ne-ai ajutat sa ordonam piesele clasamentului Virgin Radio Romania. “Beretta” de la Carla’s Dreams este din nou NO.1, pastrandu-și poziția dupa saptamana trecuta in VIRGIN RADIO HOT 40. Pana sambata…

- Se pare ca Carla’s Dreams sunt trupa momntului. Dupa o saptamana in care baieții au fost la cateva voturi departe de primul loc, se pare ca “Beretta” a caștigat. Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc au urcat Carla’s Dreams cu piesa “Beretta”.…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste luni intr-o sedinta pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. La Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea a declarat in fața jurnaliștilor ca il va susține pe Nicolae…

- Andreea Remețan e gata pentru Heart Rate Challenge. Daca pulsul nu-i trece de 120 va face CSAUD și la ea in emisiune. Crezi ca va reuși? De la 8:30 urmarește Heart Rate Challenge in direct la Virgin Radio Romania și video pe virginradio.ro și pe pagina noastra de Facebook.

- Guy Verhofstadt a spus, intr-un interviu pentru BBC, chiar ca o astfel de infrangere pentru actualul premier ar putea duce la noi alegeri in Regat, acolo unde varianta cea mai probabila ar fi formarea unui nou Guvern cu o pozitie diferita fata de Brexit.Intrebat ce crede ca se va intampla…