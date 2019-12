Stiri pe aceeasi tema

- 835 de secții de votare au fost amenajate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din acest an. Procesul de votare se desfașoara pe parcursul a trei zile, iar primii care au votat, din cauza diferenței de fus orar, sunt cetațenii romani din Noua Zeelanda, la Auckland. Aici, votarea a inceput vineri,…

- Cinci dintre cele sase sectii de votare din Australia pentru alegerea presedintelui Romaniei s-au deschis vineri la ora locala 12:00 (03:00 ora Romaniei) la Canberra, Melbourne, Sydney, Brisbane si Adelaide. In scurt timp se va deschide si sectia din Perth, situata pe un fus orar diferit. De asemenea,…

- Sportivul roman Daniel Martin s-a clasat pe locul al doilea in finala probei de 100 m spate, duminica, la Cupa Mondiala de inot de la Kazan (Rusia), etapa a sasea si ultima a sezonului, potrivit Agerpres. Martin a fost cronometrat cu timpul de 53,90 s, fiind devansat de rusul Grigori Tarasevici (53,76…

- ​Selectionerul Angliei, Eddie Jones, a declarat, sâmbata, dupa calificarea în finala Cupei Mondiale de rugby, scor 19-7, cu Noua Zeelanda, ca "All Blacks" sunt zeii rugbyului, scrie News.ro. "All Blacks sunt zeii rugbyului. Noua Zeelanda are o mare echipa, a câstigat…

- Tara Galilor a învins, duminica, la Oita, cu scorul de 20-19 (10-19), formatia Frantei, calificându-se în semifinalele Cupei Mondiale de rugby. Francezii au dominat mare parte din joc, dar eliminarea lui Vahaamahina avea sa-i readuca în joc pe galezi. Elevii antrenati de neo-zeelandezul…

- Sergio Parisse, capitanul echipei de rugby a Italiei, a primit cu mare dezamagire decizia World Rugby de a anula meciul cu Noua Zeelanda, programat sambata in Grupa B a Cupei Mondiale din Japonia, din cauza taifunului Hagibis, relateaza L'Equipe. Squadra Azzurra avea sanse minime de…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu ATP, accidentat la umarul stang in timpul US Open, a anuntat ca va reveni pe teren cu prilejul turneului de la Tokyo (30 septembrie - 6 octombrie), relateaza L'Equipe.