Stiri pe aceeasi tema

- Livia Eftimie ii face pe plac iubitul ei, Spike, chiar și atunci cand nu se afla langa ea. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele fostei soții a lui Catalin Bordea și au surprins-o la cumparaturi. Sunteți curioși ce cadou i-a luat partenerul ei de Craciun? Priviți cu atenție imaginile!

- Gabi Oprea Jr. pune mult preț pe cadourile luate din suflet. Baiatul de bani gata știe ce sa aleaga. Ce a decis sa cumpere dintr-un mall din București. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație.

- Sapte din zece companii mari din Romania iși vor rasplati angajatii cu prima sau cadouri de Craciun. Pentru aceste beneficii, o treime din firme aloca un buget intre 20 și 400 de lei, iar 12% – intre 800 și 1.000 de lei pentru fiecare angajat, scrie europafm.ro. Sondajele au fost realizate de o platforma…

- Cu prilejul sarbatorilor de iarna, pianista Alexandra Dariescu va prezenta pentru prima data in Romania spectacolul multimedia „The Nutcracker and I” - o fuziune magica a muzicii, dansului, animației și artei multimedia.

- Cu prilejul sarbatorilor de iarna, pianista Alexandra Dariescu va prezenta pentru prima data in Romania spectacolul multimedia THE NUTCRACKER AND I - o fuziune magica a muzicii, dansului, animației și artei multimedia.

- Romanii au obligația sa iși monteze repartitoare pana la finele anului 2023. Termenul limita, care s-a amanat deja de mai multe ori, este stabilit acum la 31 decembrie 2023. Cei care nu se conformeaza risca amenzi de 1.000 de lei.Radu Opaina, președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari din…

- Selly și-a cumparat o mașina de un sfert de milion de euro Selly și-a facut singur un cadou de zile mari. Și nu e vorba despre orice cadou, ci despre mașina visurilor sale. Vloggerul-ul și-a achiziționat un Porsche 911 Turbo S. Noua mașina a lui Selly are 650 cai-putere și a costat 240 000 de euro.…

- Victor Pițurca știe ca orice munca trebuie rasplatita, astfel ca nu se face nevazut! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins cele mai tari imagini cu fostul selecționer. Iata dovada!