Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Gauland, unul dintre liderii partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), s-a declarat sceptic in privinta propunerilor formulate de strategul politic american Steve Bannon in vederea propagarii miscarilor populiste si de extrema dreapta in Europa, informeaza…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…

- "Dupa atatia ani, va fi un moment minunat pentru atatea familii. Multumiri lui Kim Jong Un", a scris presedintele american Donald Trump pe Twitter.Liderul nord-coreean "indeplineste astazi o parte din angajamentul pe care l-a facut" presedintelui american "de a restitui militarii americani…

- Donald Trump execita presiuni in vederea unei ”schimbari de regim” la Berlin, considera fostul ministru german de Externe Sigmar Gabriel, referindu-se la atacurile extrem de virulente, la NATO, ale presedintelui american vizand Germania pe tema cheltuielilor in domeniul Apararii si migratiei, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP, preluata…

- "Oamenii din Germania se ridica impotriva liderilor in contextul in care imigratia afecteaza coalitia deja fragila de la Berlin. Infractionalitatea este in crestere in Germania. A fost o mare greseala sa fie primiti in Europa milioane de oameni care au schimbat atat de puternic si de violent cultura…

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Cancelarul german si-a exprimat regretul ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras acordul american asupra unui comunicat al G7 – grupul tarilor dezvoltate, dupa summitul de vineri, din Canada. Merkel a precizat ca reuniunea – urmata de mesaje ‘care spulbera iluziile si sunt un pic deprimante’…