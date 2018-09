Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei, s-a intalnit cu fostul strateg sef al administratiei lui Donald Trump, Steve Bannon si a cazut de acord sa se alature gruparii sale anti-sistem, denumita „Miscarea”, scrie The Guardian.Citește și: VIDEO - Viorica Dancila o COMITE din nou: GAFA…

- Matteo Salvini, lider al extremei-drepte italiene si ministru de Interne in Guvernul de la Roma, se declara gata sa colaboreze cu Steve Bannon, fostul strateg-sef al presedintelui american Donald Trump, pentru „salvarea Europei“.

- Liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini, ministru de interne in guvernul de la Roma, s-a declarat pregatit sa lucreze cu Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, pentru a face din formatiunea sa politica 'primul partid parlamentar european si pentru a salva Europa',…

- Azi, UE a devenit un monstru in care birocrati fara fata decid toate aspectele vietii noastre, de la un minut la altul, spune analistul americano-german Frederick William Engdahl.Conceptul lui Charles de Gaulle era mult mai bun: state nationale care coopereaza, negociaza pe probleme comune, dar raman…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…

- Zeci de mii de oameni așteapta, in aceste zile, sa le darame cineva casele cu buldozerul. Se intampla in Italia și li se intampla romilor plecați acolo, indiferent de țara din care vin. Și sunt deja 10 ani de cand, in Italia, se demoleaza tabere de romi, fie ca sunt legale sau ilegale. A fost o pauza…

- Liderii statelor membre UE incearca sa-si depaseasca profundele disensiuni in fata provocarii migratiei intr-un summit tensionat, joi, la Bruxelles, pe care Angela Merkel il considera decisiv pentru ”destinul” Europei insasi, relateaza AFP conform News.ro . Acest summit va puncta mai bine de doua saptamani…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a discutat luni seara la telefon cu ministrul italian de interne, Matteo Salvini, caruia i-a spus ca guvernul ungar saluta "angajamentul guvernului italian fata de reinstalarea securitatii europene", relateaza marti MTI. Guvernul Italiei a aratat ca granitele…