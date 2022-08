Matteo Salvini: 'Nu putem fi tabăra de refugiaţi a Europei' "Lampedusa nu poate fi tabara de refugiati a Europei" - liderul italian de extrema dreapta Matteo Salvini, in campanie pentru alegerile legislative de la 25 septembrie, si-a aparat joi politica antimigratie pe insula italiana, care continua sa inregistreze mii de sosiri, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dino Parc Rasnov, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-estul Europei si muzeu in aer liber, va deschide expozitia de tablouri „Dinozaurii cu pene si lumea lor”, realizata de artistul plastic Eduard Olaru, indrumat de profesorul emerit Dan Grigorescu, potrivit news.ro Fii la curent cu cele…

- Tabara de refugiati de pe insula italiana Lampedusa a devenit din nou supraaglomerata, la doar doua saptamani dupa ce a fost evacuata partial de autoritatile italiene, relateaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tarile europene cauta cu disperare modalitati de a-si reduce consumul de energie si a-si umple rezervele de gaze ca reactie la diminuarea livrarilor de gaze rusesti si ca pregatire pentru o posibila intrerupere totala, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile italiene au inceput evacuarea taberei de refugiati de pe insula Lampedusa, pe fondul criticilor privind conditiile precare de igiena si supraaglomerarea acestui sit, relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat marti rolul companiilor grecesti in exportul petrolului rusesc, vorbind despre o situatie care "nu corespunde interesele Europei", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Regatul Unit este pregatit sa intrerupa aprovizionarea cu gaze naturale a Europei, in cazul in care este afectat de penurii grave, potrivit unui plan de urgenta, dezvaluie The Financial Times (FT), conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pietele imobiliare ale SUA si Europei asista la o tendinta de scadere a preturilor odata cu diminuarea numarului de cumparatori, potrivit lui David L. Steinbach, director de investitii la Hines, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproximativ 110 migranti au fost adusi pe insula italiana Lampedusa dupa ce au fost salvati pe Marea Mediterana de o nava germana si una spaniola, informeaza joi DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…