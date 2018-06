"Italia nu poate fi transformata intr-o tabara de refugiati. Vom lucra pentru a-i sensibiliza pe vecinii nostri" la nivel European, a declarat noul ministru de Interne si liderul Ligii, Matteo Salvini, intervievat la "Non stop news", pe Rtl 102.5. "Sper sa fiu la inaltime, as vrea sa dau putina siguranta in plus italienilor, incepand cu agentii de la fortele de ordine", a adaugat Salvini, potrivit Rador, care citeaza ANSA .