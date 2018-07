Taximetristii britanici vor sa dea in judecata Uber pentru un miliard de lire

Taximetristii din Londra pun la cale un plan pentru a da in judecata compania Uber, pentru suma de un miliard de lire sterline (1,3 miliarde de dolari), in conditiile in care au trecut doar cateva saptamani de cand Uber a primit licenta pentru a… [citeste mai departe]