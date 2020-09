Matteo Salvini iese la atac - Italia a devenit o colonie chineză Italia risca "sa moara de imobilism" din cauza incapacitatii guvernului de a lua decizii, a declarat duminica liderul Ligii (extrema dreapta), Matteo Salvini, care a mai acuzat executivul de la Roma ca a transformat tara "intr-o colonie chineza", transmite AFP potrivit Agerpres. "Aceasta tara risca sa moara de indecizie", a acuzat fostul om forte al Italiei, cu prilejul forumului economico-politic The European House-Ambrosetti, organizat la Cernobbio, langa lacul Como (Lombardia, nordul Italiei).



