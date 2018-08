Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile desfasurate vineri la Bruxelles pe tema unei redistribuiri a migrantilor clandestini intre statele UE s-au incheiat fara niciun rezultat, au anuntat surse din Ministerul de Interne italian, in timp ce premierul italian Giuseppe Conte i-a acuzat pe partenerii europeni de 'ipocrizie'…

- Iranul nu il considera pe președintele american Donald Tump un partener de incredere in negocieri, a declarat marți ministrul iranian de Interne, Abdolreza Rahmani Fazli, dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca este dispus sa se intalneasca "oricand" cu Hassan Rouhani, relateaza Reuters, preluata…

- Zeci de mii de oameni așteapta, in aceste zile, sa le darame cineva casele cu buldozerul. Se intampla in Italia și li se intampla romilor plecați acolo, indiferent de țara din care vin. Și sunt deja 10 ani de cand, in Italia, se demoleaza tabere de romi, fie ca sunt legale sau ilegale. A fost o pauza…

- Marea Britanie si Europa ar trebui sa coopereze in proiectul unui nou avion de lupta, altfel risca sa fragmenteze si mai mult piata europeana a apararii, a declarat luni directorul Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, dupa ce Marea Britanie si-a prezentat propriul program al unui avion de vanatoare,…

- Zeci de migranti care au fost salvati de pe mare si adusi joi intr-un port italian nu au primit ordin de debarcare, a anuntat Matteo Salvini, revocand o decizie a ministrului Transporturilor Danilo Toninelli si provocand neintelegeri in interiorul guvernului, informeaza Reuters.

- Guvernul italian a refuzat vineri sa aprobe acostarea unei nave umanitare specializata in salvarea de migranti, fiind al treilea refuz de acest gen in decurs de o luna, care a intervenit la numai cateva ore dupa incheierea summitului tensionat al Consiliului European pe problema migratiei,…

- ”Italia se confrunta cu o criza a migrației și este parțial din cauza ca Franța impinge oamenii inapoi la granița. Macron risca sa faca din Franța inamicul numarul 1 al Italiei in aceasta criza.” a scris pe Facebook vicepremierul Italiei, Luigi Di Maio. Guvernul Italian s-a aratat iritat și de o serie…

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…