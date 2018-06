Stiri pe aceeasi tema

- Dreptul international obliga Italia sa primeasca nava Lifeline, pe care se afla migranti salvati pe mare, intr-un port italian, a sustinut luni ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, care a precizat ca Roma nu se afla in pozitia de a da Frantei lectii de comportament, transmite…

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Italia a cerut sambata Olandei sa dispuna retragerea a doua nave apartinand unor ONG-uri care salveaza migranti pe Mediterana si al caror acces in porturile italiene a fost interzis de autoritatile de la Roma, informeaza agentiile EFE si Reuters. Ministrul italian al infrastructurii, Danilo…

- Italia a cerut sambata Olandei sa dispuna retragerea a doua nave apartinand unor ONG-uri care salveaza migranti pe Mediterana si al caror acces in porturile italiene a fost interzis de autoritatile de la Roma, informeaza agentiile EFE si Reuters. Ministrul italian al infrastructurii, Danilo…

- Ministrul italian al economiei, Giovanni Tria, si-a anulat intalnirea cu omologul sau francez Bruno Le Maire, prevazuta pentru miercuri dupa-amiaza la Paris, pe fondul unei controverse intre cele doua tari pe tema navei cu migranti Aquarius, a anuntat Ministerul Economiei din Italia pe contul sau de…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini l-a indemnat miercuri pe presedintele francez Emmanuel Macron sa dea dovada de ”generozitate” in primirea migrantilor si a acuzat Franta ca nu si-a respectat angajamentele in domeniul migratiei, relateaza AFP. Franta s-a angajat sa primeasca 9.000 de migranti…

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a raspuns marti la criticile vehemente din partea Frantei in legatura cu gestionarea de catre Italia a unui aflux de migranti, acuzand la randul sau Parisul de ipocrizie, cinism si rigiditate, informeaza Reuters. Franta a denuntat anterior refuzul…

- Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius",…