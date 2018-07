Stiri pe aceeasi tema

- Italia, tara in declin demografic, are nevoie de imigranti pentru a-si plati pensionarii, a afirmat miercuri Tito Boeri, presedintele Institutului pentru Securitate Sociala (INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), afirmatie care a starnit furia ministrului italian de interne Matteo Salvini,…

- Ar putea fi o coincidenta, dar autoritatile locale din capitala Italiei, Roma, evacueaza o tabara oficiala de romi la aproape doua saptamani dupa ce ministrul de interne si lider al extremei drepte, Matteo Salvini, a declarat ca are in vedere efectuarea unui recensamant al romilor, iar acei romi care…

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine, potrivit AFP si Reuters. "Eu nu vreau sa fie separati…

- "Avem la bord oameni foarte bolnavi, deshidratați, au suferit mult și marea este agitata. Navigam de mai bine de 80 de ore!" Acesta este mesajul pe care l-ar fi primit Paza de Coasta din Roma in urma cu patru zile.

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in naufragierea unei ambarcatiuni cu migranti in largul coastelor sud-estice ale Tunisiei, a anuntat duminica Ministerul Apararii, relateaza Reuters si Xinhua preluate de agerpres. Adevarata CHEIE a deciziei CCR: Ce GREȘEALA a facut Klaus Iohannis…

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…

- Cel putin 11 imigranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in Marea Mediterana, in apropierea coastelor Libiei, a anuntat, duminica, un purtator de cuvant al marinei libiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- O substanta suspecta a fost descoperita la biroul de circumscriptie al ministrului britanic al imigratiei, Caroline Nokes, a anuntat marti politia, la o zi dupa ce oficialul britanic a declarat ca imigranti din Caraibe identificati in mod eronat drept imigranti ilegali ar fi putut fi deportati, relateaza…