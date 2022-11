Stiri pe aceeasi tema

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei,…

- Matteo Politi și-a aflat sentința, asta dupa ce s-a dat drept medic și a operat mai multe persoane fara sa aiba studii in acest sens. Astfel, medicul fals a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de inchisoare cu executare in prima instanța, iar el are la dispoziție 10 zile sa faca apel la decizia luata…

- Descoperit de o investigație a ziarului Libertatea, Politi are 10 zile in care sa faca apel la decizia Judecatoriei Sector 1 La aproape 4 ani dupa ce ziarul Libertatea a aratat ca Matteo Politi, un medic fake italian, a operat de zeci de ori in Romania, Judecatoria Sector 1 l-a condamnat pe acesta azi,…

- Bianca Marina a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care o are cu Mario Iorgulescu. Fosta soție a lui Steliano Filip a declarat ca il cunoaște pe Mario Iorgulescu de 10 ani. Iata ce a dezvaluit Bianca Marina despre relația lor!

- Dani Mocanu a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost trimis in judecata. Autoritațile il cerceteaza pe manelist pentru tentativa de omor. Și asta nu este tot. Fratele interpretului de muzica de petrecere este și el anchetat, in același dosar cu fratele sau. Ce…

- Toata presa din țara noastra a notat in ultimele zile ca Elon Musk ar fi organizat o petrecere de Halloween la Castelul Bran, informație care s-a dovedit a fi falsa. Cu toate acestea, au existat persoane care au afirmat public ca l-au vazut pe miliardar in Romania, chiar daca oficiali din Ministerul…

- Au aparut numeroase comentarii de hate in mediul online, dupa ce Delia Matache a marturisit din ce motiv nu iși dorește copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Matache, mama vedetei, a oferit primele declarații despre acest subiect. Cum ii ia apararea cantareței.

- Lena Miclauș a facut primele declarații, dupa ce soțul ei ar fi fost suspectat de braconaj. In exclusivitate, pentru Antena Stars, artista a recunoscut ca s-au facut precheziții la ei acasa, dar susține ca partenerul ei de viața a fost prins la mijloc, in timp ce autoritațile au organizat un flagrant.