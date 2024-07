David Popovici a scris o pagina importanta in istoria sportului romanesc, devenind primul inotator din Romania care cucerește medalia de aur la Jocurile Olimpice. Victoria sa a fost obținuta cu un avans de doar doua sutimi fața de Matthew Richards, care a fost convins ca a caștigat in momentul in care a atins peretele la […] The post Matt Richards devastat dupa ce David Popovici i-a „furat” medalia de aur first appeared on Ziarul National .