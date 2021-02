Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații britanic, Matt Hancock, a declarat ca filmul „Contagion” aparut in 2011, care descrie defalcarea societații in timpul unei pandemii, a influențat planificarea campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, scrie Bloomberg.

- Datele de pana acum sustin decizia Marii Britanii de a amana pana in a 12-a saptamana administrarea celei de-a doua doze de vaccin Pfizer, a afirmat joi ministrul sanatatii Matt Hancock in parlament, anuntand ca detalii privind eficacitatea vaccinarii, stranse in campania de imunizare, vor fi facute…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au imunizat 125.190 de persoane. In ultimele 24 de ore, 16.896 de persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, arata datele publicate luni de autoritați, potrivit HotNews. Potrivit datelor furnizate luni de Comitetul…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat, luni, pe Twitter, ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters, citata de Agerpres.Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a…

- Comitetul pentru vaccinuri din Marea Britanie va stabili categoriile de populatie care vor primi cu prioritate acest vaccin, precum rezidentii din aziluri, personalul medical, persoanele varstnice si persoanele cu afectiuni clinice si considerate extrem de vulnerabile.Matt Hancock, secretar pentru Sanatate…