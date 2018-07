Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Reese Witherspoon si studioul Metro-Goldwyn-Mayer sunt foarte aproape sa incheie un acord pentru a realiza partea a treia a comediei 'Legally Blonde' (2001), potrivit site-ului de specialitate Deadline citat marti de EFE. Daca proiectul se finalizeaza, Witherspoon…

- Președintele Bashar al-Assad a spus ca Statele Unite ar trebui sa invețe din lecția din Irak și sa se retraga din Siria și a promis sa recupereze zonele țarii controlate de miliția susținuta de America prin negocieri sau prin forța, relateaza Reuters.

- Unul dintre cei mai importanti generali nord-coreeni este in drum spre Statele Unite pentru o vizita rara, a confirmat marti presedintele american Donald Trump, in contextul in care Washingtonul si Phenianul se pregatesc de un summit istoric, informeaza AFP. 'Am constituit o echipa excelenta pentru…

- China indeplineste multe dintre solicitarile administratiei americane pentru reducerea deficitului comercial cu Statele Unite, dar incheierea unui acord definitiv pentru eliminarea diferendelor ar putea dura, a declarat vineri consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, citat de Reuters.Citește…

- Steven Spielberg si Leonardo DiCaprio negociaza in prezent cu studioul Lionsgate pentru a lucra impreuna la o biografie despre Ulysses S. Grant, al doilea film al lor realizat impreuna dupa ''Catch Me If You Can'' (2002), potrivit site-ului de specialitate Deadline citat vineri de…

- Actrița britanica Chaterine Zeta Jones va fi eroina noului serial al Facebook ”Queen America”, primul mare serial realizat de rețeaua sociala, care se poziționeaza tot mai clar pe piața platformelor online. Chaterine Zeta Jones (48 de ani) a confirmat, vineri, informația publicata pe site-ul Deadline.…

- Pretul aluminiului este pe cale sa inregistreze saptamana aceasta cea mai mare crestere din ultimele trei decenii, dupa ce sanctiunile americane impuse grupului rus United Co. Rusal (cel mai mare producator mondial de aluminiu) i-au determinat pe cumparatori sa caute alti furnizori. Preturile…

- Un blog de peste ocean, dedicat casei si decorului, a publicat in urma cu cateva zile un scurt documentar dedicat incondeierii oualor in Romania. Postarea s-a bucurat, intr-o saptamana, de peste 1,6 milioane de vizualizari si mai bine de 34.000 de distribuiri. Persoana care prezinta arta incondeierii…