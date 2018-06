Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Șerban Cazan vin maine dimineața in studioul Virgin Radio Romania. Bogdan, Shurubel și Ionuț stau la povești cu cei doi, povești din culisele HaHaHa Production. Aflam de la ei cum au rupt canapeaua din studio in timp ce lucrau la piesa „Get lost” a lui Paul Damixie și cum suna la inceput piesa...…

- Luni este ziua in care aflam daca Alecșii au respectat contractul Dragoste pe Semnatura și daca au facut parte ultimei provocari lansate de Bogdan, Shurubel și Ionuț, vineri, in direct la Virgin Tonic. Cum și vedetele trec prin stres, oboseala, rutina și nici lor nu le e ușor in viața de cuplu, deși…

- Suntem in saptamana provocarilor la Dragoste pe Semnatura și deja am inceput cu prima provocare. Pana una alta insa, am vrut sa va aratam contractul semnat de Alexandru și Alexandra, cuplul curajos care a spus “DA” experimentului nostru. In contract am trecut ce trebuie sa respecte fiecare parte implicata,…

- Emoții mari azi pentru cuplul Dragoste pe Semnatura. Alex și Alexandra au venit in studioul Virgin Tonic sa afle ce le rezerva prima zi a „saptamanii provocarilor”. Dupa ce vineri au semnat contractul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, astazi cei doi indragostiți au aflat ce trebuie sa faca. Buru-Buru la…

- CEL MAI CURAJOS CUPLU DIN ROMANIA a acceptat Dragoste pe Semnatura. Adica o saptamana pe buru-buru, dar nu oricum, ci urmand provocarile date in direct la Virgin Tonic de Bogdan, Shurubel și Ionuț. Pana la buru-buru, cunoaștem intai pe Alexandra și Alexandru sau ”Alecșii”, cum le mai spun prietenii.…

- Alexandra și Alexandru au venit luni la Virgin Tonic și au aflat ce-i așteapta dupa ce au zis ”DA” la Dragoste pe semnatura. Bogdan, Shurubel și Ionuț le-au cerut sa-și faca o evaluare la buru-buru. Ca sa nu ”copieze” unul de la celalalt, i-am izolat și i-am intrebat pe fiecare in parte ce note ii...…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț s-au intors luni din vacanța hotarați sa faca intr-un fel sa te ajute sa caștigi cei 5.000EURO la CSAUD. Pentru asta au facut presiuni la judecator sa vina cu indicii noi, iar pentru marți, 17 aprilie, indiciul este: SE INMOAIE! Matinalii Virgin Tonic sunt puși pe fapte mari…

- Ne-am jucat CSAUD in ultimele trei luni, am primit sute de raspunsuri pentru zgomotul care nu ne mai da pace, dar nimeni nu a ghicit inca CSAUD la Virgin Radio Romania. Nici matinalii Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au pace, deși sunt in vacanța. Judecatorul nu a pierdut nici el vremea și…