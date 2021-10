Matilda Pascal Cojocărița, adevărul despre intervențiile estetice. Cum se menține la 63 de ani La 63 de ani, Matilda Pascal Cojocarița arata senzațional și mulți au vrut sa afle daca interpreta de muzica populara are intervenții estetice. Marea artista a dezvaluit cum se menține la varsta ei. O intrebare care a stat mult timp pe buzele tuturor a fost daca Matilda Pascal Cojocarița are intervenții estetice, dat fiind faptul ca arata foarte bine la varsta ei. Interpreta de muzica populara a negat ca ar fi apelat la medicul estetician și marturisește ca soțul ei este cel care o infrumusețeaza. „Munca, multa munca! Munca ma face sa arat așa. Inca ceva… soțul meu este cel care ma infrumusețeaza”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

