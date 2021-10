Stiri pe aceeasi tema

- La 63 de ani, Matilda Pascal Cojocarița arata senzațional și mulți au vrut sa afle daca interpreta de muzica populara are intervenții estetice. Marea artista a dezvaluit cum se menține la varsta ei. O intrebare care a stat mult timp pe buzele tuturor a fost daca Matilda Pascal Cojocarița are intervenții…

- Carmen Trandafir, in varsta de 46 de ani și comentatorul sportiv, Emil Gradinescu, de 62 de ani, au o relație de 15 ani și s-au casatorit in 2011. Cei doi au impreuna o fata, pe Ana, in varsta de 13 ani. Invitați in cadrul emisiunii „La Maruța”, aceștia au dezvaluit cum a inceput relația lor. Emil…

- Petrica Moise, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica populara din Banat, a murit, sambata seara, a varsta de 74 de ani, dupa ce s-a infectat cu coronavirus, potrivit News.ro . Cantarețul nu era vaccinat impotriva virusului si se afla in stare grava internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- Dupa ce in urma cu aproximativ 2 ani, Maria Dragomiroiu spunea la TV ca dupa 40 de ani de munca are pensie 1.200, acum soțul ei, Bebe Mihu, spune adevarul despre banii pe care ii primește interpreta de muzica populara. Impresarul susține ca le merge foarte bine. In 2019, Maria Dragomiroiu spunea in…

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara. Pe 23 septembrie, aceasta a implinit 80 de ani și a facut dezvaluiri interesante despre cariera ei. Cantareața iși va petrece ziua de naștere impreuna cu fiul și nepoatele sale.„Plec la Bucureșți azi. Nu-i problema, e o zi…

- In acest weekend, la Bran, are loc Festivalul Ravașitul Oilor. Programul festivalului: VINERI 17 Septembrie 17,00 – 22,00 Muzica DJ. SAMBATA 18 Septembrie 12.00 – 13.00 Muzica DJ 13,00 – 14,00 Ansamblul Folcloric HORA din Com. Independența – Jud. Calarași; 14,00 – 14,45 Recital de muzica populara IOANA…

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara din Romania. De curand, artista i-a șocat pe toți avand o criza de nervi in timpul unui eveniment. Interpreta de muzica populara a participat de curand la un festival in Grințieș, județul Neamț. Aceasta a fost enervata…